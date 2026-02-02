Неизвестный обстрелял группу оповещения военкомата в центре Винницы

Несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области. Об этом 25 декабря сообщил военный эксперт Борис Рожин. Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.