Неизвестный обстрелял группу оповещения военкомата в центре Винницы

В центре Винницы неизвестный мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения военкомата. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщило областное управление полиции.
Выстрелы прозвучали утром на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии.
— Неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Полиция ведет его поиски и ориентировала наряды на задержание.
Несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области. Об этом 25 декабря сообщил военный эксперт Борис Рожин. Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.
10 декабря мужчина во Львовской области на западе Украины ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») при помощи топора-молотка.