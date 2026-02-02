Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ефимов день 2 февраля, который называют Снежень

Собрали запреты и приметы на 2 февраля, когда отмечают Ефимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 февраля вспоминает святого Евфимия Великого. В народе празднуют Ефимов день. Вместе с тем существует еще одно название- Снежень. Оно появилось из-за большого количества снегопадов.

Что нельзя делать 2 февраля.

Запрещено пользоваться острыми предметами, чтобы не порезать руки. Не следует терять перчатки и варежки. Предки считали, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. А еще не следует петь после полуночи, так как в дальнейшем придется много плакать.

Что можно делать 2 февраля.

По традиции, в названную дату старались играть свадьбы, чтобы как раз успеть до Масленицы (в 2026 году она начнется с 16 февраля). А еще предки верили, что в ночь на 2 февраля снятся вещие сны.

Согласно приметам, 2 февраля узнавали, какой будет погода на Масленицу. В том случае, если метель, то на праздник ждали снег. Солнечная погода указывала на раннюю весну.

Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

Кстати, Алсу призналась, что испытала в Минске: «Плакали, кричали».

А еще в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».