Что можно и нельзя делать в Ефимов день 2 февраля, который называют Снежень

Православная церковь 2 февраля вспоминает святого Евфимия Великого. В народе празднуют Ефимов день. Вместе с тем существует еще одно название- Снежень. Оно появилось из-за большого количества снегопадов.
Что нельзя делать 2 февраля.
Запрещено пользоваться острыми предметами, чтобы не порезать руки. Не следует терять перчатки и варежки. Предки считали, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. А еще не следует петь после полуночи, так как в дальнейшем придется много плакать.
Что можно делать 2 февраля.
По традиции, в названную дату старались играть свадьбы, чтобы как раз успеть до Масленицы (в 2026 году она начнется с 16 февраля). А еще предки верили, что в ночь на 2 февраля снятся вещие сны.
Согласно приметам, 2 февраля узнавали, какой будет погода на Масленицу. В том случае, если метель, то на праздник ждали снег. Солнечная погода указывала на раннюю весну.
Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.
Кстати, Алсу призналась, что испытала в Минске: «Плакали, кричали».
А еще в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».