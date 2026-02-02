Народный календарь. Чем надо заниматься на Агафия-полухлебника, 5 февраля

Люди проверяли закрома и осматривали хозяйство. Было поверье, что к этому дню должна остаться ровно половина запасов. В противном случае люди и скот будут голодать. В Агафий-полухлебник проверяли снег на полях: его должно быть столько, чтобы земля могла напитаться. В старину так и говорили: «Снег глубок — хлеб хорош».