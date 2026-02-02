Ричмонд
Народный календарь. Чем надо заниматься на Агафия-полухлебника, 5 февраля

5 февраля православные чтут память священномученика Климента, епископа Анкирского, и его ученика, мученика Агафангела Римского. В народном календаре эту дату прозвали Агафий-полухлебник. На Руси верили, что в этот день нужно посвящать себя хозяйским заботам.

Люди проверяли закрома и осматривали хозяйство. Было поверье, что к этому дню должна остаться ровно половина запасов. В противном случае люди и скот будут голодать. В Агафий-полухлебник проверяли снег на полях: его должно быть столько, чтобы земля могла напитаться. В старину так и говорили: «Снег глубок — хлеб хорош».

Приметы погоды:

Звуки синицы утром предвещают сильные морозы.

Если утки или гуси купаются в снегу, то будут оттепель и метель.

Если день морозный и солнечный, то август будет жарким.

Белки по деревьям скачут — оттепель близится.

Именины отмечают: Евдокия, Федор, Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Макар, Елизавета, Климент.