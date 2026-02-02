Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснил, как научиться просыпаться без будильника

Сомнолог Бузунов: научить просыпаться без будильника можно за две недели.

Источник: Комсомольская правда

Тем, кому тяжело просыпаться по утрам, можно приучить свой организм пробуждаться в одно и тоже время. В этом случае даже не нужен будет будильник, рассказал изданию «Абзац» сомнолог Роман Бузунов.

— Вставайте две недели в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Тогда начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника с абсолютным ощущением того, что нормально поспали, — посоветовал врач.

Он подчеркнул, что, важно рассчитывать время сна так, чтобы проспать не менее семи часов.

Ранее KP.RU сообщил, что прогулка в светлое время дня также помогает организму синхронизировать биологические ритмы. Оптимально — 2−3 часа на улице с физической нагрузкой: быстрая ходьба, спортивные занятия или привычные тренировки.

Еще одна важная рекомендация — не переедать. Тяжелая и высококалорийная пища с алкоголем перегружает организм, снижает энергию и мешает спокойному засыпанию и сну.