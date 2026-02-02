Врач объяснил, как научиться просыпаться без будильника

Тем, кому тяжело просыпаться по утрам, можно приучить свой организм пробуждаться в одно и тоже время. В этом случае даже не нужен будет будильник, рассказал изданию «Абзац» сомнолог Роман Бузунов.
— Вставайте две недели в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Тогда начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника с абсолютным ощущением того, что нормально поспали, — посоветовал врач.
Он подчеркнул, что, важно рассчитывать время сна так, чтобы проспать не менее семи часов.
Ранее KP.RU сообщил, что прогулка в светлое время дня также помогает организму синхронизировать биологические ритмы. Оптимально — 2−3 часа на улице с физической нагрузкой: быстрая ходьба, спортивные занятия или привычные тренировки.
Еще одна важная рекомендация — не переедать. Тяжелая и высококалорийная пища с алкоголем перегружает организм, снижает энергию и мешает спокойному засыпанию и сну.