Названы выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Депутат Говырин: июль — самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы минимально потерять в деньгах, россиянам следует выбирать для отпуска месяцы с самым большим количеством рабочих дней. В 2026 году этим месяцем стал июль, об этом сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

— Июль имеет 23 рабочих дня — это максимум в году. Апрель, сентябрь, октябрь и декабрь по 22 рабочих дня каждый. Следом идут март, июнь и август. Наименее выгодно по деньгам — февраль и май, — сказал депутат.

Он также напомнил, что праздничные дни, попавшие на период ежегодного оплачиваемого отпуска, в дни отпуска не включаются.

Ранее 360.ru сообщил, что отпуск за свой счет без сохранения заработной платы работодатель обязан предоставить только в случаях, прямо перечисленных в статье 128 Трудового кодекса, например, регистрация брака или смерть близких.

Тем временем, лучшее время для смены работы — февраль. Рекрутеры называют период с конца зимы до середины весны наиболее плодотворным при поиске работы, передает «Москва 24».