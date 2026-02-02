Названы выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Чтобы минимально потерять в деньгах, россиянам следует выбирать для отпуска месяцы с самым большим количеством рабочих дней. В 2026 году этим месяцем стал июль, об этом сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.