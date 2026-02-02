Риэлтор Радченко: в России процветает «донорская» ипотека от семей с детьми

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что половина семейных ипотек в России оформляется на семьи с одним ребенком. До недавнего времени на рынке процветала так называемая «донорская ипотека».
Семья, которая имеет право на льготный кредит после рождения ребенка, оформляет его на родственников. Они фактически и выплачивают заем.
Ирина Радченко отметила, что 55% всех льготных ипотек приходилось как раз на семьи с одним ребенком.
— Но порой это что не всегда соответствует цели программы по улучшению жилищных условий при рождении последующих детей, — сказала Радченко Постньюс.
Как раз в рамках борьбы с «донорством» Минфин РФ внес изменения в условия льготного кредитования. Это отразилось, а рынке, по конец 2025 года фиксировался рост спроса на данную программу, потому что донорство в будущем станет невозможным.
Согласно новым условиям программы, теперь супруги не смогут получать кредиты по отдельности, только быть созаемщиками по одному продукту. Таким образом, семья сможет взять только один кредит по льготной ставке под 6% годовых.
— Это займет общую кредитную квоту семьи и лишит возможности взять второй льготный кредит в будущем, — сообщает риэлтор.