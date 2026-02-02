Календарь на 2 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

По древнему иудейскому обычаю, на 40-й день после рождения первенца родители приносили его в храм. Когда Мария и Иосиф пришли туда с Иисусом, их встретил благочестивый старец Симеон, который ждал этой встречи всю жизнь. Взяв младенца на руки, он произнес пророческие слова, назвав его «светом к просвещению народов». В память об этих словах в католической церкви праздник также называют Candlemas (Праздник свечей). В этот день освящают свечи, символизирующие свет Христа. Верующие хранят их дома весь год и зажигают во время молитвы в трудные минуты.