«Что хочу, то и делаю»: Долина резко ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

«Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы ещё? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — приводит её слова РИА «Новости».
Долина ответила на жалобы по поводу пруда. Видео © Telegram / РИА Новости.
При этом после концерта артистка призналась, что арендует квартиру, на покупку денег пока не хватает. Однако Долина не исключила, что выкупит землю, где сейчас живёт.
Напомним, ранее саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в природоохранную прокуратуру с заявлением о возможных нарушениях при обустройстве искусственного пруда на участке певицы Ларисы Долиной в Подмосковье. По его мнению, водоём мог быть создан с нарушением требований, действующих в прибрежной защитной полосе.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.