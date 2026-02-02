Гастроэнтеролог перечислила самые безопасные десерты

Слишком большое количество сладкого может негативно сказаться и на фигуре, и на здоровье. О том, какие десерты считаются безопасной альтернативой тортам, сообщила в разговоре с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Если хочется чего-то сладкого, стоит выбирать ягодные муссы, творожные запеканки с минимумом сахара, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао, — перечислила медик.
Доктор также призвала не поддаваться на маркетинговые уловки на упаковках, так как зачастую протеиновые «фитнес-десерты» оказываются калорийнее классических аналогов.
Кстати, самыми неблагоприятными для зубов сладостями считаются леденцы на палочке — из-за длительного контакта сахара с эмалью. Медленное растворение леденцов поддерживает кислую среду во рту, нарушает pH и стимулирует рост кариесогенных бактерий. В группу риска входят пациенты с брекетами, поскольку липкие и медленно растворяющиеся сладости накапливают налёт вокруг замков и повышают вероятность кариеса, передает Life.ru.