Гастроэнтеролог перечислила самые безопасные десерты

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала любителям сладкого выбирать желе и шоколад.

Источник: Комсомольская правда

Слишком большое количество сладкого может негативно сказаться и на фигуре, и на здоровье. О том, какие десерты считаются безопасной альтернативой тортам, сообщила в разговоре с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— Если хочется чего-то сладкого, стоит выбирать ягодные муссы, творожные запеканки с минимумом сахара, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао, — перечислила медик.

Доктор также призвала не поддаваться на маркетинговые уловки на упаковках, так как зачастую протеиновые «фитнес-десерты» оказываются калорийнее классических аналогов.

Кстати, самыми неблагоприятными для зубов сладостями считаются леденцы на палочке — из-за длительного контакта сахара с эмалью. Медленное растворение леденцов поддерживает кислую среду во рту, нарушает pH и стимулирует рост кариесогенных бактерий. В группу риска входят пациенты с брекетами, поскольку липкие и медленно растворяющиеся сладости накапливают налёт вокруг замков и повышают вероятность кариеса, передает Life.ru.