Звёздные пирсы, пруды и миллионные штрафы: как Пугачёва, Киркоров и Долина попутали берега

Напомним, семью Аллы Пугачёвой разбросало по всему свету. Чета Пугачёва — Галкин* имеет паспорта нескольких государств и в последнее время перемещается между Израилем, Кипром и Прибалтикой. Дочь Кристина Орбакайте вместе с новым мужем постоянно живёт в США, и там же пока находится внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков. Впрочем, его отец — Владимир Пресняков — недавно заявил, что сын вскоре может вернуться на родину. Там, напомним, его карьера никак не складывается, с доходами нет никакой ясности, из-за чего от него даже ушла жена, дочь бизнесмена Краснова.