Звёздные пирсы, пруды и миллионные штрафы: как Пугачёва, Киркоров и Долина попутали берега

Пирс Пугачёвой: приговор от Росприроднадзора.
В понедельник стало известно, что Росприроднадзор вынес предостережение семье Аллы Пугачёвой за построенный у дома на Истре незаконный причал. Как оказалось, пирс не имеет регистрации, у него нет сертификатов безопасности, он не стоит на учёте в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и даже мешает проведению торгов по акватории.
Хозяевам дали месяц на снос пирса, и если это не будет сделано, то ведомство проведёт экологическую экспертизу на предмет ущерба водной среде и отправится в суд, а после этого Пугачёвым грозят штраф, пени и оплата сноса. В этом случае речь может идти о миллионах рублей.
Речь идёт о многострадальной усадьбе с причалом и корпусом для прислуги, построенной для Аллы Борисовны в девяностых годах на берегу реки в деревне Бережки.
Площадь главного дома — он записан на Никиту Преснякова — 800 квадратных метров, а земельного участка (записан на Кристину Орбакайте) — 70 соток. Проблемы с жильём у семьи певицы начались ещё в 2023 году. Тогда они перестали платить за аренду береговой линии вдоль участка, на котором находится особняк.
Стоит отметить, что с того времени семейство пыталось избавиться от недвижимости. Возможно, хозяева просто решили переложить расходы на новых собственников, но проблема в том, что особняк до сих пор никто не купил.
В 2023 году цена особняка была заявлена на уровне 230 млн рублей. Однако с тех пор она только падала. 24 января стоимость имения Пугачёвых снова изменилась и теперь, судя по данным сайта о продаже недвижимости, составляет 135 млн.
Стоит отметить, что вся недвижимость, которую продают члены клана Пугачёвой, на рынке спроса не имеет. Возможно, это связано с бегством семьи за рубеж после начала СВО, а также иноагентским статусом нынешнего супруга Примадонны Максима Галкина*. Похоже, никто не горит желанием связываться с токсичными активами, имеющими запутанные схемы владения, а в случае с замком в Грязи ещё и сложности с межеванием земель под ним.
Впрочем, тем, кто приглядывается к особняку на Истре, стоит немного потерпеть и дождаться падения цены предложения на фоне разгорающегося скандала с пирсом.
Напомним, семью Аллы Пугачёвой разбросало по всему свету. Чета Пугачёва — Галкин* имеет паспорта нескольких государств и в последнее время перемещается между Израилем, Кипром и Прибалтикой. Дочь Кристина Орбакайте вместе с новым мужем постоянно живёт в США, и там же пока находится внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков. Впрочем, его отец — Владимир Пресняков — недавно заявил, что сын вскоре может вернуться на родину. Там, напомним, его карьера никак не складывается, с доходами нет никакой ясности, из-за чего от него даже ушла жена, дочь бизнесмена Краснова.
Суд решает: пирс станет общественным.
Певец Филипп Киркоров снова отбивается от претензий по поводу пирса у своего особняка, расположенного в Мякининской пойме Москвы-реки, что на северо-западе столицы. Общественники уже пару лет подают иски в связи с тем, что пристань захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает оформлять в частную собственность.
Как утверждают активисты, длина полосы, якобы захваченной Примадоном, составляет 20 метров в глубину от кромки воды. В очередном иске содержится требование демонтировать все объекты на этом участке и обеспечить свободный доступ граждан к воде.
Пирс артист сделал в 2021 году. Он представляет собой сооружение 235 на 82 метра и по сути является частью ансамбля строений в особняке Киркорова. После постройки этот участок обнесли забором, из-за чего ходить там местным жителям оказалось негде.
Была назначена проверка, в результате которой выяснилось, что Киркоров от Росимущества разрешение на строительство не получал, объект в эксплуатацию не вводил, а кроме того, не поставил на кадастровый учёт. К тому же в документах была неправильно указана акватория нахождения пирса — Волга вместо Москвы-реки.
В итоге сооружение признали незаконным и подлежащим переводу в общественный статус. Министерство экологии Московской области обязало артиста открыть доступ к пирсу всем желающим.
Сейчас идут суды, где адвокаты певца пытаются сохранить постройку. Следующее заседание назначено на 13 февраля 2026 года.
Напомним, три участка земли, примыкающие к берегу, Киркоров приобрёл в 2014 году в ипотеку на 20 лет и объединил их в один. В 2017 году на нём вырос роскошный особняк. По разным оценкам, стоимость недвижимости может варьироваться в пределах 700 млн — 1 млрд рублей. Здесь Филипп живёт с детьми Аллой-Викторией и Мартином и здесь же доживал свои последние годы отец певца Бедрос Киркоров.
Долиной грозит рекультивация за 50 млн.
Водные проблемы коснулись и Ларисы Долиной. Российские общественники обвинили её в незаконном возведении пруда на приусадебном участке в Подмосковье.
В поданном недавно судебном иске указывается, что пруд площадью 230 кв. метров был выкопан с применением тяжёлой техники в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, что запрещено Водным кодексом РФ.
По мнению авторов заявления, проведённые работы якобы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима территории. При этом работы велись без каких-либо согласований и необходимых документов от контролирующих органов.
Ситуацию усугубляет то, что и сам загородный коттедж в посёлке «Славино» в течение 12 лет певицей не оформлялся в собственность, чтобы не платить налог, — за это время набежало более 1 млн рублей. Теперь, если суд признает пруд незаконным, Долиной придётся его закапывать, а почву рекультивировать. По расчётам экспертов, это мероприятие может обойтись в 50 млн рублей.
Стоит отметить, последний год артистку преследуют неудачи. После долгих судов Лариса Долина всё же потеряла свою роскошную квартиру в Хамовниках, лишившись около 130 млн рублей. А на днях стало известно, что под угрозой находятся её две квартиры в Латвии.
Из-за санкций ЕС имущество певицы в Юрмале заморожено, поэтому она не может его ни продать, ни оплатить счета. Теперь коммунальщики могут через суд продать недвижимость стоимостью 95 млн рублей для покрытия долга.
Напомним, по схожей схеме своего жилья в Финляндии лишились семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Александра Пашутина. Их квартиры находились в одном доме в финском курортном городе Пункахарью.
Финское правительство закрыло границу с Россией и отключило денежные переводы между странами. В итоге многие российские граждане — собственники жилья в стране лишились возможности проведывать своё имущество в Суоме, а также перечислять за него необходимые платежи.
Управляющая компания дома Шукшиной обанкротилась, а по финским законам жильцы домов владеют не долями в них, а акциями УК. В результате россияне остались без недвижимости и возможности её отстоять в местных судах.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.