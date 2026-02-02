Ситуация с квартирой подорвала здоровье Ларисы Долиной

История с квартирой серьезно подорвала здоровье Ларисы Долиной. Сергей Пудовкин, представляющий народную артистку РФ, поделился с журналистами, что звезда переживает непростой период своей жизни.
Артистка не раз обращалась к медикам за помощью и это позволяет ей держаться. Звезда и ее представитель благодарны врачам за то, что всегда были рядом.
— Лариса Долина попала в непростую ситуацию, которая значительно повлияла на ее. здоровье… Важно отметить поддержку врачей, без них было бы сложно. Дело серьезное, — сказал Сергей Пудовкин.
Он так же подчеркнул, что артистка более полувека всегда честно и добросовестно выполняла свою работу, пишет Ридус.
Ранее, сообщалось, что после потери квартиры певица перебралась на съемное жилье.
Лариса Долина рассказала журналистам после концерта, что арендует квартиру на длительный срок. Пока она не готова купить свое жилье, но в будущем, когда заработает денег, приобретет недвижимость.
Напомним, в конец декабря Верховный суд поставил точку в споре — жилье, проданное под влиянием мошенников, было оставлено за Полиной Лурье. Мосгорсуд обязал Ларису Долину выписаться из квартиры и покинуть жилье.
Но подписывать акт артистка не приехала, вместо этого она улетела на отдых в ОАЭ. Дверь вскрывали судебные приставы, они передали ключи Лурье.