В трейлере к фильму о Майкле Джексоне прозвучали его необнародованные аудио: стало известно о связях певца с детьми

Британская киностудия впервые обнародовала слова Джексона о дружбе с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Весной 2026 года в Сети опубликуют британский фильм о певце Майкле Джексоне. За съемки картины взялась студия Wonderhood Studios. В трейлере к фильму режиссеры обнародовали аудиозаписи Майкла Джексона о его дружбе с детьми. Об этом пишет газета The Guardian.

Так, по словам артиста, дети сами влюблялись в его личность. Майкл Джексон отмечал, что желание ребят прикоснуться к нему «иногда приводило к неприятностям». При этом никаких разъяснений к его реплике не прилагается.

Кроме того, на записи слышны угрозы певца покончить с собой. Майкл Джексон заявлял, что сделает это, если ему запретят общаться с детьми.

Певец также оказался на фотографиях вместе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. ФБР США опубликовало соответствующие документы.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше