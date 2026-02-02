В трейлере к фильму о Майкле Джексоне прозвучали его необнародованные аудио: стало известно о связях певца с детьми

Весной 2026 года в Сети опубликуют британский фильм о певце Майкле Джексоне. За съемки картины взялась студия Wonderhood Studios. В трейлере к фильму режиссеры обнародовали аудиозаписи Майкла Джексона о его дружбе с детьми. Об этом пишет газета The Guardian.
Так, по словам артиста, дети сами влюблялись в его личность. Майкл Джексон отмечал, что желание ребят прикоснуться к нему «иногда приводило к неприятностям». При этом никаких разъяснений к его реплике не прилагается.
Кроме того, на записи слышны угрозы певца покончить с собой. Майкл Джексон заявлял, что сделает это, если ему запретят общаться с детьми.
Певец также оказался на фотографиях вместе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. ФБР США опубликовало соответствующие документы.