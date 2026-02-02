Прокуратура Парижа расследует антисемитский налет на еврейскую школу

Прокуратура Парижа начала расследование по факту акта вандализма, совершенного в отношении еврейской школы «Бет Любавич» в двадцатом округе столицы. Как сообщает Agence France-Presse, налет произошел вечером 31 января.
Неизвестные злоумышленники разбили окна школы, сорвали с фасада видеокамеру и мемориальную доску. По данным агентства со ссылкой на источник, прокуратура квалифицировала инцидент как повреждение имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск преступников.
По статистике МВД Франции, в 2024 году в стране было зафиксировано 1 570 актов антисемитского характера, а за 2025 год — 1 163. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в ноябре 2025 года заявлял, что 60 процентов преступлений против религии в республике совершаются на почве антисемитизма, и обещал решительную борьбу с этим явлением.
18 сентября антисемитский плакат с надписью «евреям вход воспрещен» появился на витрине магазина в городе Фленсбург. Немецкие правоохранители получили несколько заявлений о возбуждении уголовного дела, сейчас случившимся занялась местная прокуратура.