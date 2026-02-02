Прокуратура Парижа расследует антисемитский налет на еврейскую школу

По статистике МВД Франции, в 2024 году в стране было зафиксировано 1 570 актов антисемитского характера, а за 2025 год — 1 163. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в ноябре 2025 года заявлял, что 60 процентов преступлений против религии в республике совершаются на почве антисемитизма, и обещал решительную борьбу с этим явлением.