Умер экс-замминистра культуры Беларуси и дипломат в России и Польше Василий Черник

1 февраля умер бывший заместитель министра культуры Беларуси и дипломат Василий Черник. Об этом сообщают его коллеги в социальных сетях*.
Выпускник Гродненского госуниверситета, а позже Академии управления при президенте, с 1993 года Василий Черник работал в Министерстве культуры на разных должностях. Так, в 1998-м он стал заместителем председателя Комитета по охране историко-культурного наследия при Минкультуры страны, позже курировал как начальник управления учреждения культуры и народного творчества в регионах — музеи, библиотеки, дома культуры, центры народного творчества. В середине 2010-х Черник занимал должность заместителя министра культуры.
До этого поста, а также после окончания работы в Минкультуры Василий Черник был на дипломатической работе: в 2009 — 2013 годах — в Посольстве Беларуси в Польше, а с 2018-го — в России. Среди прочего, Черник был советником Посольства Беларуси в РФ, возглавлял Деловой и культурный комплекс Посольства.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.