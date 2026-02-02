Умер экс-замминистра культуры Беларуси и дипломат в России и Польше Василий Черник

Выпускник Гродненского госуниверситета, а позже Академии управления при президенте, с 1993 года Василий Черник работал в Министерстве культуры на разных должностях. Так, в 1998-м он стал заместителем председателя Комитета по охране историко-культурного наследия при Минкультуры страны, позже курировал как начальник управления учреждения культуры и народного творчества в регионах — музеи, библиотеки, дома культуры, центры народного творчества. В середине 2010-х Черник занимал должность заместителя министра культуры.