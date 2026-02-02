В Госдуме поддержали идею оценок за поведение в школе

Оценки за поведение помогут дисциплинировать учеников во время процесса обучения. Таким мнением поделилась с изданием NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
— Оценка за поведение призвана дисциплинировать и направлять ученика. Кроме того, это еще и сигнал для родителей и системы образования: на кого нужно обратить особое внимание, кому требуется больше времени, чтобы справиться с собой, — уверен Толмачев.
Он добавил, что ребятам с плохими оценку по поведению можно будет «провести работу над ошибками». Однако, не уточнил, как именно это будет происходить, и будут ли участвовать в процессе учителя.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 сентября во все школы страны хотят вернуть оценки за поведение — как было в старые советские времена. В Минпросвещения подготовили проект приказа об этом.
Четких критериев, за что положена наивысшая оценка, а за что снизят баллы, в приказе не сказано. Также пока неясно, будет ли оценка за поведение влиять на что-то.