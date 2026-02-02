«Зенит» нацелился на партнёра Роналду, купленного «Аль-Насром» за 77 млн евро

Колумбийский нападающий Джон Дуран, выступающий за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает французское издание L'Equipe. Ранее основным вариантом для игрока назывался переход во французский «Лилль», однако клуб отказался от этой идеи. Теперь российский клуб остаётся одним из наиболее вероятных направлений для колумбийца.