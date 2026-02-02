«Зенит» нацелился на партнёра Роналду, купленного «Аль-Насром» за 77 млн евро

Права на футболиста принадлежат саудовскому «Аль-Насру», который в январе 2025 года заплатил за его переход из «Астон Виллы» 77 миллионов евро. Летом саудовский клуб отдал его в аренду в Турцию.
В текущем сезоне 22-летний форвард провёл за «Фенербахче» 21 матч и забил 5 голов. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Джоном (Джонатан дос Сантос Роза). Хавбек присоединился к петербургскому клубу на тренировочном сборе в Катаре. Игрок уже прошел медобследование и готовится к дебюту за новую команду.
