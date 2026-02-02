Ричмонд
«Зенит» нацелился на партнёра Роналду, купленного «Аль-Насром» за 77 млн евро

Колумбийский нападающий Джон Дуран, выступающий за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает французское издание L'Equipe. Ранее основным вариантом для игрока назывался переход во французский «Лилль», однако клуб отказался от этой идеи. Теперь российский клуб остаётся одним из наиболее вероятных направлений для колумбийца.

Источник: Life.ru

Права на футболиста принадлежат саудовскому «Аль-Насру», который в январе 2025 года заплатил за его переход из «Астон Виллы» 77 миллионов евро. Летом саудовский клуб отдал его в аренду в Турцию.

В текущем сезоне 22-летний форвард провёл за «Фенербахче» 21 матч и забил 5 голов. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Джоном (Джонатан дос Сантос Роза). Хавбек присоединился к петербургскому клубу на тренировочном сборе в Катаре. Игрок уже прошел медобследование и готовится к дебюту за новую команду.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.