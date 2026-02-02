Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядовой Макаров в одиночку заминировал дорогу и подорвал штурмовиков ВСУ

Сапёр Никита Макаров заминировал и взорвал дорогу, по которой передвигалась штурмовая группа украинских войск, сообщало Минобороны РФ.

Российский военнослужащий Никита Макаров заминировал и взорвал дорогу, по которой передвигалась штурмовая группа Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что после этого рядовой Макаров добил оставшихся украинских штурмовиков ручными гранатами.

Украинские военные перешли в атаку на позиции ВС РФ. Сапёр Макаров выявил штурмовую группу и маршрут, по которому она передвигалась.

«Смело выдвинувшись на маршрут штурмовой группы противника, понимая, что может быть в любой момент обнаружен, Никита Макаров установил минное заграждение и переместился на удобную огневую позицию. Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок, рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий полностью ликвидировал остатки группы, забросав штурмовиков гранатами неподалёку от минного заграждения.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

Также стало известно, что военный РФ Олег Иванов взял в плен трёх солдат Вооружённых сил Украины при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.