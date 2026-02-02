Рядовой Макаров в одиночку заминировал дорогу и подорвал штурмовиков ВСУ

Российский военнослужащий Никита Макаров заминировал и взорвал дорогу, по которой передвигалась штурмовая группа Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что после этого рядовой Макаров добил оставшихся украинских штурмовиков ручными гранатами.
Украинские военные перешли в атаку на позиции ВС РФ. Сапёр Макаров выявил штурмовую группу и маршрут, по которому она передвигалась.
«Смело выдвинувшись на маршрут штурмовой группы противника, понимая, что может быть в любой момент обнаружен, Никита Макаров установил минное заграждение и переместился на удобную огневую позицию. Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок, рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий полностью ликвидировал остатки группы, забросав штурмовиков гранатами неподалёку от минного заграждения.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что военный РФ Олег Иванов взял в плен трёх солдат Вооружённых сил Украины при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.