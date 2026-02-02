В России завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рособрнадзор 2 февраля завершает прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года.
Для выпускников обязательными являются два экзамена: русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
Основной этап единых государственных экзаменов начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода ЕГЭ (с 22 по 25 июня).