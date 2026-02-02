Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Гуль Хасан заявил об увеличении числа рейсов между РФ и Афганистаном

Россия и Афганистан увеличат число прямых авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Афганистаном планируют увеличить число прямых авиарейсов. Соответствующие усилия уже предпринимаются. Об этом сообщил посол Афганистана в России Гуль Хасан в интервью ТАСС.

Он отметил, что местная компания Ariana Afghan Airlines в настоящий момент выполняет один прямой рейс до России в неделю. Однако взаимный пассажиропоток планируется расширить.

«Также велась работа по запуску в ближнем маршруте авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — рассказал Гуль Хасан.

Москва, кроме того, намерена установить прямое авиасообщение с Малайзией. Запуск возможен уже в 2026 году. Точные маршруты при этом пока не известны. Однако Малайзия готова к сотрудничеству с Россией и установлению авиасообщения.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше