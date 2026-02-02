Посол Гуль Хасан заявил об увеличении числа рейсов между РФ и Афганистаном

Между Россией и Афганистаном планируют увеличить число прямых авиарейсов. Соответствующие усилия уже предпринимаются. Об этом сообщил посол Афганистана в России Гуль Хасан в интервью ТАСС.
Он отметил, что местная компания Ariana Afghan Airlines в настоящий момент выполняет один прямой рейс до России в неделю. Однако взаимный пассажиропоток планируется расширить.
«Также велась работа по запуску в ближнем маршруте авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — рассказал Гуль Хасан.
Москва, кроме того, намерена установить прямое авиасообщение с Малайзией. Запуск возможен уже в 2026 году. Точные маршруты при этом пока не известны. Однако Малайзия готова к сотрудничеству с Россией и установлению авиасообщения.