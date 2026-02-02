Врач ответила, нужно ли сбивать температуру при ОРВИ

Ранее KP.RU сообщил, что ОРВИ от гриппа отличается более лёгким течением и меньшим количеством осложнений. Быстрое обращение к врачу позволяет лучше справиться с болезнью. Правильная помощь с самого начала делает выздоровление быстрее. Время здесь играет ключевую роль, поэтому не стоит затягивать и заниматься самолечением.