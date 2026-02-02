Врач ответила, нужно ли сбивать температуру при ОРВИ

Жаропонижающие средства способны затянуть выздоровление при ОРВИ и простуде. Об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Бесконтрольный прием жаропонижающих средств при сезонных ОРВИ ухудшает течение заболевания, может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции. Лихорадка является естественной реакцией организма на вирусы, мешая им размножаться, — отметила специалист.
Доктор посоветовала принимать жаропонижающее только если температура тела превышает 38,5 градуса. Важно также контролировать дозу лекарств, которая различается для детей и взрослых.
Ранее KP.RU сообщил, что ОРВИ от гриппа отличается более лёгким течением и меньшим количеством осложнений. Быстрое обращение к врачу позволяет лучше справиться с болезнью. Правильная помощь с самого начала делает выздоровление быстрее. Время здесь играет ключевую роль, поэтому не стоит затягивать и заниматься самолечением.