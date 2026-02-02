Валютная уловка. На что обращать внимание при покупке долларов в обменниках

Чтобы избежать многих проблем, нужно проявлять внимательность при самой операции. Валюту на сумму до 40 000 рублей можно обменять без паспорта, но это не повод терять бдительность. Пересчитывайте деньги не отходя от кассы, проверяйте купюры на подлинность — есть ли водяные знаки, защитные нити, рельефные элементы. Если банкнота вызывает малейшие сомнения, требуйте замену сразу. Не стесняйтесь попросить кассира проверить купюры на детекторе. Ветхие или повреждённые купюры тоже лучше не принимать — потом сдать их обратно будет проблематично. Такую рекомендацию дал аналитик Игорь Расторгуев.