Минюст США раскрыл новые сведения об Эпштейне: финансист высказывался о рубле

Американский Минюст вновь обнародовал несколько миллионов страниц документов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Среди них высказывания финансиста о рубле. Как утверждается, Джеффри Эпштейн называл его следующей мировой валютой.
Согласно опубликованным материалам, финансист не верил в крепкость китайского юаня. Он считал, что российский рубль догонит американский доллар.
Всего Минюст США опубликовал порядка трех миллионов страниц документов по делу преступника. Кроме того, в Сеть попало более двух тысяч видеозаписей с его участием.
Помимо прочего, обнародованы письма Джеффри Эпштейна о странных «мутантах». Он также рассуждал о путешествиях во времени. При этом никаких подтверждений финансист не приводил.