Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США раскрыл новые сведения об Эпштейне: финансист высказывался о рубле

Финансист Эпштейн предрёк рублю значение мировой валюты.

Источник: Комсомольская правда

Американский Минюст вновь обнародовал несколько миллионов страниц документов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Среди них высказывания финансиста о рубле. Как утверждается, Джеффри Эпштейн называл его следующей мировой валютой.

Согласно опубликованным материалам, финансист не верил в крепкость китайского юаня. Он считал, что российский рубль догонит американский доллар.

Всего Минюст США опубликовал порядка трех миллионов страниц документов по делу преступника. Кроме того, в Сеть попало более двух тысяч видеозаписей с его участием.

Помимо прочего, обнародованы письма Джеффри Эпштейна о странных «мутантах». Он также рассуждал о путешествиях во времени. При этом никаких подтверждений финансист не приводил.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше