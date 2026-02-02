СК: Признание пропавшей семьи Усольцевых не повлияет на ход уголовного дела

Если родственники семьи Усольцевых обратятся с заявлением о признании семьи без вести пропавшей, то это не повлияет на ход расследования уголовного дела. Об этом в субботу, 31 января, сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.
В ведомстве пояснили, что признание семьи безвестно пропавшими и начало процедуры вступления в наследство не остановят работу следователей.
— Мы будем работать до тех пор, пока у нас не появится уверенность в том, что с ними произошел несчастный случай, либо в отношении них не было совершено преступление. Когда собранных по делу доказательств будет достаточно, будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказала Сырымбетова в беседе с ТАСС.
Окончательное процессуальное решение будет принято только после сбора достаточной доказательной базы, а в настоящее время «работы по делу еще много».
Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин, когда отправились в поход в урочище «Буратинка». В ходе поисков был обнаружен автомобиль семьи, в салоне которого находились 300 тысяч рублей. Других следов Сергея, Ирины и их маленькой дочери пока не найдено. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».