Стали известны самые опасные для здоровья зимние развлечения

Ранее KP.RU сообщил, что наиболее вероятные травмы при катании на тюбинге — повреждения позвоночника и компрессионные переломы. Чтобы избежать их, нужно исключить катание на необорудованных трассах, где под слоем снега может поджидать любое препятствие. Также нельзя кататься на животе и перекачивать ватрушку до твердого состояния.