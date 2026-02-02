Стали известны самые опасные для здоровья зимние развлечения

Зимние развлечения, такие как катание с горки или строительство крепости, могут иметь серьезные последствия для здоровья. Об этом напомнила в беседе с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Тюбинг — самый неуправляемый и травмоопасный вид зимнего катания. Он развивает огромную скорость, не имеет тормозов и рулевого управления, а вращение вызывает полную дезориентацию. Совместное катание увеличивает нагрузку и риск переворота, — предупредила доктор.
По ее словам, еще одна опасная забава — строительство снежных тоннелей и крепостей.
— Снег — тяжелый материал. Обвал свода пещеры или тоннеля приводит к удушью и сдавливанию грудной клетки, — пояснила медик.
Ранее KP.RU сообщил, что наиболее вероятные травмы при катании на тюбинге — повреждения позвоночника и компрессионные переломы. Чтобы избежать их, нужно исключить катание на необорудованных трассах, где под слоем снега может поджидать любое препятствие. Также нельзя кататься на животе и перекачивать ватрушку до твердого состояния.