Пекарни стали лидерами роста малого бизнеса Новосибирска в 2025 году

В кафе наблюдался рост среднего оборота на 6%, но при этом количество чеков уменьшилось. Так и столовые также отметили снижение числа покупателей. В то же время, пивные магазины зафиксировали рост числа покупок на 16%, увеличение оборота на 30% и повышение среднего чека до 533 рублей.