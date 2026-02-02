Пекарни стали лидерами роста малого бизнеса Новосибирска в 2025 году

Согласно информации, предоставленной ИТ-компанией «Эвотор» по запросу Сиб.фм, новосибирские пекарни продемонстрировали наиболее динамичный рост среди малых предприятий в 2025 году. В частности, за прошедший год среднее число покупок в пекарнях возросло на 22%, а общий оборот увеличился на 39%.
Средний чек в пекарнях Новосибирска при этом составил 197 рублей, что превосходит показатель предыдущего года на 14%.
Помимо пекарен, предприятия быстрого питания также показали положительную динамику: количество покупок увеличилось на 7%, а оборот вырос на 20%. Средний чек в фастфуде составил 427 рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Кофейни столкнулись с незначительным снижением покупательской активности, однако смогли увеличить выручку на 10% благодаря росту среднего чека до 459 рублей.
В кафе наблюдался рост среднего оборота на 6%, но при этом количество чеков уменьшилось. Так и столовые также отметили снижение числа покупателей. В то же время, пивные магазины зафиксировали рост числа покупок на 16%, увеличение оборота на 30% и повышение среднего чека до 533 рублей.
Данные для анализа были получены из фискальных отчетов касс «Эвотор» в несетевой рознице и общественном питании Новосибирской области за 2025 и 2024 годы.