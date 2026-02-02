Сафонов отразил пенальти и помог ПСЖ обыграть «Страсбур» в чемпионате Франции

На 74-й минуте Ашраф Хакими, получивший сначала жёлтую карточку за грубый фол, после вмешательства системы VAR был удалён с поля. Несмотря на численное меньшинство, ПСЖ сумел забить победный гол: на 81-й минуте Нуну Мендеш эффектно замкнул головой навес Уоррена Заир-Эмери.
Благодаря этой победе парижский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ланс» на два очка. В следующем туре ПСЖ примет дома «Марсель», а «Страсбург» сыграет на выезде с «Гавром».
В декабре прошлого года вратарь Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка. В решающей серии пенальти против бразильского «Фламенго» он отразил четыре удара, принеся своей команде победу. Этот матч стал поистине героическим для россиянина: уже в ходе послематчевой серии Сафонов сломал руку, но довёл дело до победы. Мужеством россиянина восхитился даже главный тренер ПСЖ Луис Энрике.
