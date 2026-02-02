Ричмонд
Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

Трамп заявил, что хотел бы видеть в составе США Канаду, Гренландию и Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз отпустил шутку о присоединении других стран к США. Он отметил, что Гренландия стала бы не 51-м, а 52-м штатом. Заявление Дональда Трампа процитировала газета The Washington Post. По ее сведениям, президент США пошутил о возможных штатах на закрытом ужине клуба Alfalfa.

По данным автора, хозяин Белого дома хотел бы видеть 51-м штатом Америки Канаду. Следующим могла бы стать Гренландия. При этом 53-м желанным штатом Дональд Трамп назвал Венесуэлу.

Президент США заверил, что Вашингтон не планирует военное вторжение в Гренландию. Дональд Трамп намерен купить остров, уточнил он.

Между тем в Венесуэле уже готовят проект закона о всеобщей амнистии. Он охватит период с 1999 года по настоящее время.

