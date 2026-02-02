Горнолыжные курорты России 2026: топ-5 мест для отдыха без визы и загранпаспорта

Отдых на родных горнолыжных склонах имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, не нужна виза и загранпаспорт — можно сорваться в горы буквально спонтанно, без бюрократии и лишних трат времени. Во-вторых, все расходы — от проживания до ски-пассов — в рублях, что защищает от курсовых скачков и позволяет точнее рассчитать бюджет. Цены на российских курортах зачастую ниже, чем в Альпах или даже на популярных безвизовых направлениях вроде Гудаури. В-третьих, перелёт или поездка до мест катания короче и дешевле, чем заграничные вояжи. Например, перелёт до Сочи занимает около двух часов из Москвы, а до Минеральных Вод — около 2,5 часа. Многие курорты доступны и поездом или автомобилем.