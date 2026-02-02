В России прошли массовые акции армян в поддержку Армянской апостольской церкви

Армянская диаспора России собрала подписи в поддержку Эчмиадзина. Видео © Telegram / ИА Реалист.
Участники акции заявили, что церковь остаётся ключевой основой национальной идентичности армянского народа, а попытки давления на духовенство и церковные институты ведут к расколу общества. Собравшиеся выступили с призывами к единству народа и церкви, а также осудили действия властей Армении, которые, по их мнению, направлены на дискредитацию духовного центра армянства — Первопрестольного Эчмиадзина.
В митинге приняли участие представители духовенства Армянской апостольской церкви, общественных организаций, армянской общины региона, а также священнослужитель Русской православной церкви в знак солидарности с верующими. Кульминацией мероприятия стал организованный сбор подписей в защиту Армянской апостольской церкви и её духовного лидера.
Организаторы подчеркнули, что подобные акции проходят и в других регионах России, демонстрируя консолидацию диаспоры вокруг защиты христианских ценностей и исторического наследия.
Ранее депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян заявил, что политика Еревана может привести к расколу всей нации. Он выступил с видеообращением к участникам массового митинга в Армавире, где собрались сотни человек. По его словам, атаки на Армянскую апостольскую церковь — это попытка лишить народ исторической памяти и духовного фундамента.
