В России прошли массовые акции армян в поддержку Армянской апостольской церкви

В России продолжаются массовые акции армянской диаспоры в поддержку Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян Гарегина II. Очередное крупное мероприятие прошло 1 февраля в Ессентуках на территории храма Святой Рипсиме под лозунгом «Мы вместе с Эчмиадзином».

Источник: Life.ru

Армянская диаспора России собрала подписи в поддержку Эчмиадзина. Видео © Telegram / ИА Реалист.

Участники акции заявили, что церковь остаётся ключевой основой национальной идентичности армянского народа, а попытки давления на духовенство и церковные институты ведут к расколу общества. Собравшиеся выступили с призывами к единству народа и церкви, а также осудили действия властей Армении, которые, по их мнению, направлены на дискредитацию духовного центра армянства — Первопрестольного Эчмиадзина.

В митинге приняли участие представители духовенства Армянской апостольской церкви, общественных организаций, армянской общины региона, а также священнослужитель Русской православной церкви в знак солидарности с верующими. Кульминацией мероприятия стал организованный сбор подписей в защиту Армянской апостольской церкви и её духовного лидера.

Организаторы подчеркнули, что подобные акции проходят и в других регионах России, демонстрируя консолидацию диаспоры вокруг защиты христианских ценностей и исторического наследия.

Ранее депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян заявил, что политика Еревана может привести к расколу всей нации. Он выступил с видеообращением к участникам массового митинга в Армавире, где собрались сотни человек. По его словам, атаки на Армянскую апостольскую церковь — это попытка лишить народ исторической памяти и духовного фундамента.

