В России прошли массовые акции армян в поддержку Армянской апостольской церкви

Участники акции заявили, что церковь остаётся ключевой основой национальной идентичности армянского народа, а попытки давления на духовенство и церковные институты ведут к расколу общества. Собравшиеся выступили с призывами к единству народа и церкви, а также осудили действия властей Армении, которые, по их мнению, направлены на дискредитацию духовного центра армянства — Первопрестольного Эчмиадзина.