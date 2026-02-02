Синоптик Шувалов: февраль ожидается аномально холодным

По словам синоптика, уже в первую неделю февраля в столицу вернутся морозы. Если в первые дни последнего зимнего месяца нижняя граница будет в районе — 20, то 4−5 февраля ожидается уже до −25 градусов, а на востоке области температура может упасть и до — 30 градусов.