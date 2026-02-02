Ричмонд
Синоптик Шувалов: февраль ожидается аномально холодным

Температура в Москве и Подмосковье в феврале прогнозируется ниже нормы, сообщил синоптик Шувалов.

Источник: ru.freepik.com

Температура воздуха в феврале в столичном регионе ожидается ниже нормы, отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Февраль будет холодный, температура будет ниже нормы приблизительно на 2−3 градуса», — рассказал он.

По словам синоптика, уже в первую неделю февраля в столицу вернутся морозы. Если в первые дни последнего зимнего месяца нижняя граница будет в районе — 20, то 4−5 февраля ожидается уже до −25 градусов, а на востоке области температура может упасть и до — 30 градусов.