WP: Трамп посетил тайный ужин с врагами и рассказал о захвате Гренландии

Мероприятие состоялось в субботу в Вашингтоне в отеле неподалёку от Белого дома. Речь идёт о званом ужине секретного клуба Alfalfa. Это мероприятие было закрыто для представителей средств массовой информации. В частности, на ужине присутствовали директор по коммуникациям администрации США Стивен Чанг и замначальника аппарата Белого дома по законодательным вопросам Джеймс Блейр. Кроме того как уточнил автор материала, Трамп впервые обратился к клубу, выступая перед аудиторией, в состав которой входят такие противники, как гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон (с чьим банком судится президент США), уволенный Трампом экс-глава центра Кеннеди Дэвид Рубенштейн, а также Джером Х. Пауэлл (уходящий председатель ФРС).