WP: Трамп посетил тайный ужин с врагами и рассказал о захвате Гренландии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил «тайный» ужин, назвал часть его участников «людьми, которых он ненавидит» и пошутил про захват Гренландии, пишет американское издание The Washington Post, материал перевёл aif.ru.
Мероприятие состоялось в субботу в Вашингтоне в отеле неподалёку от Белого дома. Речь идёт о званом ужине секретного клуба Alfalfa. Это мероприятие было закрыто для представителей средств массовой информации. В частности, на ужине присутствовали директор по коммуникациям администрации США Стивен Чанг и замначальника аппарата Белого дома по законодательным вопросам Джеймс Блейр. Кроме того как уточнил автор материала, Трамп впервые обратился к клубу, выступая перед аудиторией, в состав которой входят такие противники, как гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон (с чьим банком судится президент США), уволенный Трампом экс-глава центра Кеннеди Дэвид Рубенштейн, а также Джером Х. Пауэлл (уходящий председатель ФРС).
«Проведение субботнего вечера, как Трамп сам выразился в своих комментариях, в комнате, где были “люди, которых я ненавижу”, было маловероятным, но в какой-то мере подходящим завершением недели, в течение которой он продолжал испытывать пределы своих возможностей», — говорится в публикации.
За ужином Трамп высмеял своих политических оппонентов, пошутил о скором вторжении в Гренландию и предположил, что может подать в суд на своего недавно назначенного председателя Федеральной резервной системы. «Несколько шуток прозвучали с глухим стуком, и в комнате снова воцарилась тишина», — пишет WP.
Говоря о Гренландии, Трамп сказал, что сократит свою речь, потому что ему следовало было посмотреть на вторжение в Гренландию, но затем признал, что это была шутка. При этом Трамп говорит, что хочет сделать Гренландию 53-м штатом вслед за Канадой и Венесуэлой.
«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся купить это. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил Трамп.
Позже Трамп рассказал журналистам, что это был «комедийный вечер».
Напомним, накануне Трамп заявил о начале переговоров по вопросу Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения как для Соединённых Штатов, так и для европейских стран.
Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что президент США продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.