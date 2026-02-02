В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Кроме того, проект федерального закона вносит еще одно изменения в процедуру взыскание регрессных требований страховщиками — на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц распространяется приказное судопроизводство. Данное положение, как отмечается в сопроводительных документах, упростит взыскание требований и не приведет к ухудшению положения ответчиков в связи с тем, что все условия договора ОСАГО (в том числе условия предъявления регрессных требований) определены страховым законодательством, а также имеется возможность обжалования судебного акта до его вступления в силу.