Гайд по февральской рассаде: Какие растения выбрать и как подготовить почву

При подготовке важно выбирать качественные семена без повреждений и с нормальным сроком годности. Перец и баклажаны рекомендуется сразу сажать в отдельные горшки, так как они плохо переносят пикировку, а их семена лучше предварительно замачивать в стимуляторах роста. Для томатов подходит посев в общий контейнер с последующей пересадкой. Сельдерей и лук-порей требуют рыхлой, удерживающей влагу почвы, а семена сельдерея часто нуждаются в стратификации холодом.