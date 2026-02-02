Гайд по февральской рассаде: Какие растения выбрать и как подготовить почву

При подготовке важно выбирать качественные семена без повреждений и с нормальным сроком годности. Перец и баклажаны рекомендуется сразу сажать в отдельные горшки, так как они плохо переносят пикировку, а их семена лучше предварительно замачивать в стимуляторах роста. Для томатов подходит посев в общий контейнер с последующей пересадкой. Сельдерей и лук-порей требуют рыхлой, удерживающей влагу почвы, а семена сельдерея часто нуждаются в стратификации холодом.
Рассаду следует размещать на самых светлых подоконниках, обеспечивая дополнительную досветку фитолампами при недостатке естественного освещения. Температурный режим варьируется: для перца и баклажанов необходимо тепло (22−27 градусов), а томаты после всходов полезно на время перемещать в прохладу (18−19 градусов) для укрепления корневой системы. Полив проводят тёплой отстоянной водой, ориентируясь на состояние грунта, сообщает RT.
