Основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца обвиняют в уходе от налогов

Суд отправил бизнесмена под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Основатель майнинговой компании Bitriver Игорь Рунец находится под домашним арестом по решению Замоскворецкого суда города Москвы. Об этом информирует ТАСС. Сообщается, что бизнесмен обвиняется в незаконных манипуляциях в области налогообложения.

«Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)», — информирует агентство со ссылкой на правоохранительные органы.

Также в публикации назван размер выручки компании за 2024 год, это более 10 млрд рублей, и сообщается, что состояние самого Рунца к сентябрю 2024 года составляло $230 млн.

Напомним, с 1 ноября 2024 года вступил в силу закон о легализации майнинга в России.

Тем временем в Москве завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей в отношении гендиректора организации по строительству автомобильных дорог и магистралей и ее фактического владельца.

Что будет, если не платить налоги в 2026 году, рассказываем здесь на KP.RU.