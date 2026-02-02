Основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца обвиняют в уходе от налогов

Основатель майнинговой компании Bitriver Игорь Рунец находится под домашним арестом по решению Замоскворецкого суда города Москвы. Об этом информирует ТАСС. Сообщается, что бизнесмен обвиняется в незаконных манипуляциях в области налогообложения.
«Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)», — информирует агентство со ссылкой на правоохранительные органы.
Также в публикации назван размер выручки компании за 2024 год, это более 10 млрд рублей, и сообщается, что состояние самого Рунца к сентябрю 2024 года составляло $230 млн.
Напомним, с 1 ноября 2024 года вступил в силу закон о легализации майнинга в России.
