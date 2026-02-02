Собачников предупредили об опасности снега для домашних питомцев

Ветеринарный врач Виолетта Левченко подтвердила, что вопрос носит преимущественно эстетический характер. Она также предупредила, что снег с реагентами опасен для собак. Его поедание может вызвать ожоги пищевода и интоксикацию, а игра в сугробах в мороз грозит переохлаждением, обморожением ушей и развитием отита. Собеседница сайта MK.ru рекомендовала отучать питомцев подбирать что-либо с земли, включая снег.
Ранее кинолог научил россиян правильно выгуливать собак в мороз. Тем временем ветврач в интервью Life.ru заявил о возможном отравлении и интоксикации у собак из-за уличных реагентов.
