Собачников предупредили об опасности снега для домашних питомцев

Ветеринарный врач Виолетта Левченко подтвердила, что вопрос носит преимущественно эстетический характер. Она также предупредила, что снег с реагентами опасен для собак. Его поедание может вызвать ожоги пищевода и интоксикацию, а игра в сугробах в мороз грозит переохлаждением, обморожением ушей и развитием отита. Собеседница сайта MK.ru рекомендовала отучать питомцев подбирать что-либо с земли, включая снег.