Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собачников предупредили об опасности снега для домашних питомцев

Споры вокруг жёлтых следов от мочи собак на снегу зоозащитники считают искусственным отвлечением внимания от реальных проблем. Так, директор благотворительного фонда Светлана Сафонова заявила, что гораздо важнее обсуждать обязательную регистрацию животных, наказание хозяев, выбрасывающих питомцев, и воспитание гуманного отношения к ним, а моча быстро впитывается в землю и не представляет долговременной проблемы.

Источник: Life.ru

Ветеринарный врач Виолетта Левченко подтвердила, что вопрос носит преимущественно эстетический характер. Она также предупредила, что снег с реагентами опасен для собак. Его поедание может вызвать ожоги пищевода и интоксикацию, а игра в сугробах в мороз грозит переохлаждением, обморожением ушей и развитием отита. Собеседница сайта MK.ru рекомендовала отучать питомцев подбирать что-либо с земли, включая снег.

Ранее кинолог научил россиян правильно выгуливать собак в мороз. Тем временем ветврач в интервью Life.ru заявил о возможном отравлении и интоксикации у собак из-за уличных реагентов.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.