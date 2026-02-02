Число жертв пожара в баре в Швейцарии во время встречи Нового года выросло до 41

Увеличилось число жертв пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана, который произошёл в ночь на 1 января во время встречи Нового года. Об этом информирует прокуратура кантона Вале, сообщение цитирует издание Blick.
Сообщается, что 18-летний юноша скончался в больнице в Цюрихе 31 января. На пожаре он получил ожоги. Таким образом число погибших выросло до 41.
Напомним, на известном швейцарском горнолыжном курорте Кранс-Монтана новогодняя вечеринка закончилась трагедией. Примерно в 1:30 ночи в самый разгар торжества в баре Le Constellation начался пожар, после чего прогремел взрыв. Сообщалось о сорока погибших и не менее ста раненых.
Сообщалось, что пожар мог начаться из-за бенгальского огня в бутылке шампанского, от которого загорелся потолок.
Также сообщалось, что погибли 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев и по одному жителю Бельгии, Португалии, Румынии, Турции. Некоторые из них были несовершеннолетними. Россиян среди жертв не было.