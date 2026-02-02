Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Устойчивая и ответственная историческая память формируется через знание конкретных фактов, именно поэтому так важно рассказывать о событиях, подобных восстанию в «Маутхаузене», такое мнение в беседе с РИА Новости выразил научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли «неисправимых врагов рейха». Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
«Рассказывать о таких событиях современному поколению принципиально важно, поскольку именно через знание конкретных исторических фактов формируется устойчивая и ответственная историческая память», — сказал Аристов.
По его словам, история самого Маутхаузена и 20-го блока показывает не только «масштаб нацистских преступлений», но и то, «как память со временем оказывается избирательной, не в последнюю очередь под влиянием меняющейся политической обстановки».
Историк подчеркнул, что российская молодежь должна понимать, что историческая правда о судьбах их предков не является ценностью сама по себе для западного общественного сознания. «Эта правда не встроена автоматически в общеевропейскую культуру памяти и не будет сохранена “по умолчанию”, — отметил он.
При этом, по мнению Аристова, не нужно полностью отказываться от диалога или сотрудничества, важно просто понимать, что ответственность за сохранение исторической памяти и ее передачу «лежит прежде всего на нас самих».
«Память о “Маутхаузене” и сопротивлении советских военнопленных в условиях нацистского концлагеря формирует чувство исторической ответственности, понимание цены человеческого достоинства и способности к сопротивлению злу даже в экстремальных условиях. Именно это делает историческую память живой и значимой, а не формальной», — резюмировал историк.
На свободу в ходе восстания в «Маутхаузене» в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием «Охота на зайцев».