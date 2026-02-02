МИД Чехии объявил бойкот властям на почве конфликта: президента будут игнорировать

В Чехии разгорелся конфликт на фоне отказа президента страны Петра Павела утвердить члена движения «Автомобилисты для себя» Филипа Турека министром окружающей среды. Лидер государства посчитал его кандидатуру неоднозначной. В ответ на это решение глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что теперь будет игнорировать администрацию президента республики. Об этом он заявил в эфире Чешского телевидения.
Стоит уточнить, что Петр Мацинка является председателем партии «Автомобилисты для себя». Филип Турек выступает почетным президентом движения.
«Господина президента не только я лично, но и министерство иностранных дел, мы будем теперь просто игнорировать. Мне не за что перед ним извиняться», — добавил Петр Мацинка.
Оппозиционные депутаты Чехии ранее пожаловались на поведение главы МИД республики во время первого заседания нового состава парламента. Они оказались недовольны тем, что дипломат корчил рожицы.