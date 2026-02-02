Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Оспа обезьян, корь и COVID-19 входят в список вирусов, которые в ближайшее время могут перерасти в проблему для мирового здравоохранения и вызвать большую эпидемию, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться», — сказал Онищенко.
Он добавил, что против кори есть действенные вакцины. Россия является страной, свободной от этого заболевания, однако опасность заключается в движении антиваксеров.