Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию

РИА Новости: Онищенко заявил, что корь и оспа обезьян могут вызвать эпидемию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Оспа обезьян, корь и COVID-19 входят в список вирусов, которые в ближайшее время могут перерасти в проблему для мирового здравоохранения и вызвать большую эпидемию, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться», — сказал Онищенко.

Он добавил, что против кори есть действенные вакцины. Россия является страной, свободной от этого заболевания, однако опасность заключается в движении антиваксеров.