В Приморье лидера ячейки экстремистов на 22 года лишили свободы

По данным следствия, один из осуждённых, находясь в ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю с июня 2018 года по декабрь 2021 года, занял высшее положение в преступной иерархии, действующей внутри колонии. Следователи указали, что он добивался признания за собой особого статуса в структуре запрещённого Верховным судом России движения, формировал у других осуждённых представление о своей принадлежности к криминальной среде и доминирующем положении. Все его действия описаны как направленные на поддержание и продолжение деятельности запрещённого общественного движения на территории ИК-27.