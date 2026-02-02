В Приморье лидера ячейки экстремистов на 22 года лишили свободы

Суд в Приморском крае назначил наказание пяти осуждённым, которых признали виновными в участии в экстремистской деятельности в исправительной колонии № 27. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».
По данным следствия, один из осуждённых, находясь в ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю с июня 2018 года по декабрь 2021 года, занял высшее положение в преступной иерархии, действующей внутри колонии. Следователи указали, что он добивался признания за собой особого статуса в структуре запрещённого Верховным судом России движения, формировал у других осуждённых представление о своей принадлежности к криминальной среде и доминирующем положении. Все его действия описаны как направленные на поддержание и продолжение деятельности запрещённого общественного движения на территории ИК-27.
По материалам дела, этот осуждённый, пользуясь влиянием среди заключённых, стремился охватить как можно больше людей в колонии, продвигая идеологию запрещённой организации. Он поощрял её пропаганду и наделял отдельных последователей неформальными статусами внутри этой структуры.
Его действия квалифицировали по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности организации, деятельность которой запрещена судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением признанных террористическими), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
К уголовной ответственности также привлекли ещё четырёх осуждённых. Следствие считает, что они имели неформальные статусы в запрещённой организации и занимались организационной работой, которая обеспечивала продолжение деятельности этого движения в колонии.
Суд назначил лидеру группы 22 года лишения свободы: первые 5 лет он проведёт в колонии строгого режима, оставшиеся 17 лет — в колонии особого режима, кроме того, ему назначен штраф 2 млн рублей. Остальным фигурантам дела суд определил сроки от 5 до 10 лет лишения свободы.