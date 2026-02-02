Сладкая ловушка: Life.ru узнал, какой мёд вредит здоровью, а какой полезен для организма и ЖКТ

Нутрициолог рассказала, чем отличаются популярные сорта. Так, липовый мёд считается самым распространённым: липа и её цветки издавна применяются в медицине благодаря противовоспалительным, антибактериальным и жаропонижающим свойствам, а сам мёд может улучшать работу ЖКТ, но при этом остаётся сильным аллергеном. Гречишный мёд ценят за антиоксиданты — кверцетин, кемпферол и флавоноиды, а также за содержание железа, марганца и меди, однако для реального повышения уровня железа пришлось бы съесть слишком много продукта. Акациевый мёд отличается светлым цветом, жидкой консистенцией и нежным вкусом, его часто используют для десертов, а также связывают с поддержкой дыхательных путей и успокаивающим эффектом. Донниковый мёд благодаря кумаринам может укреплять иммунитет, расширять сосуды, снижать воспаление, помогать при болях и улучшать работу ЖКТ, а сам мёд активно используется и в косметологии.