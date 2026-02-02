Сладкая ловушка: Life.ru узнал, какой мёд вредит здоровью, а какой полезен для организма и ЖКТ

Сам мёд состоит в основном из фруктозы, глюкозы и воды, а его «целебный» эффект часто переоценивают. Никитина отметила, что в среднем мёд содержит от 13 до 20% воды, а до 80% состава приходится на углеводы, при этом до 40% — на легкоусвояемую фруктозу. Именно поэтому людям с сахарным диабетом любого типа рекомендуется употреблять его с особой осторожностью.
Минеральных веществ в мёде мало — менее 1%, также присутствуют следы ферментов и витаминов. Тем не менее, именно составу приписывают различные целебные свойства мёда.
Лариса Никитина.
Нутрициолог.
Нутрициолог рассказала, чем отличаются популярные сорта. Так, липовый мёд считается самым распространённым: липа и её цветки издавна применяются в медицине благодаря противовоспалительным, антибактериальным и жаропонижающим свойствам, а сам мёд может улучшать работу ЖКТ, но при этом остаётся сильным аллергеном. Гречишный мёд ценят за антиоксиданты — кверцетин, кемпферол и флавоноиды, а также за содержание железа, марганца и меди, однако для реального повышения уровня железа пришлось бы съесть слишком много продукта. Акациевый мёд отличается светлым цветом, жидкой консистенцией и нежным вкусом, его часто используют для десертов, а также связывают с поддержкой дыхательных путей и успокаивающим эффектом. Донниковый мёд благодаря кумаринам может укреплять иммунитет, расширять сосуды, снижать воспаление, помогать при болях и улучшать работу ЖКТ, а сам мёд активно используется и в косметологии.
Отдельного внимания заслуживает редкий акараевый (акураевый) мёд из Средней Азии и Казахстана — он отличается десертным вкусом, лёгкой кислинкой, особой консистенцией и долгим послевкусием, но на рынке часто встречаются подделки. Падевый мёд, который пчёлы делают не из нектара, а из сладких выделений растений и насекомых, обычно тёмный и вязкий, зато содержит больше минералов и считается полезным для сердца, костей и восстановления сил.
«Главное его отличие — повышенное содержание минеральных веществ (калий, кальций, магний, железо), что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы, костей и при анемии. Ему также присущи антиоксидантные свойства, он применяется при нервных расстройствах и для восстановления сил», — подчеркнула Никитина.
Ранее Life.ru писал, что зимой полезны не только мёд и травяные чаи, но и правильно подобранные специи. Корица помогает стабилизировать уровень сахара, гвоздика борется с бактериями, а бадьян облегчает кашель и улучшает пищеварение. Такие добавки способны мягко разогреть организм и поддержать иммунитет в холодный сезон.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.