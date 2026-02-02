Ричмонд
Пожилой француз пришёл в больницу с инородным предметом в прямой кишке: на помощь пришлось звать сапёров

Figaro: Хирурги достали из кишечника 88-летнего француза снаряд.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции врачам пришлось прибегнуть к помощи сапёров, чтобы достать инородное тело из кишечника 88-летнего мужчины. Историю, которая произошла в Тулузе, рассказывает издание Le Figaro.

Сообщается, что мужчина обратился в больницу с жалобами на дискомфорт в прямой кишке и заявил, что там находится инородный предмет.

«В процессе удаления объекта хирург идентифицировал в нем боеприпас периода Первой мировой, протяженностью приблизительно 16 сантиметров при диаметре в 4 сантиметра», — сказано в публикации.

Также сообщается, что пациенту придётся дать показания о том, где он взял боеприпас, однако мужчина не будет подвергнут уголовному преследованию.

