Пожилой француз пришёл в больницу с инородным предметом в прямой кишке: на помощь пришлось звать сапёров

Во Франции врачам пришлось прибегнуть к помощи сапёров, чтобы достать инородное тело из кишечника 88-летнего мужчины. Историю, которая произошла в Тулузе, рассказывает издание Le Figaro.
Сообщается, что мужчина обратился в больницу с жалобами на дискомфорт в прямой кишке и заявил, что там находится инородный предмет.
«В процессе удаления объекта хирург идентифицировал в нем боеприпас периода Первой мировой, протяженностью приблизительно 16 сантиметров при диаметре в 4 сантиметра», — сказано в публикации.
Также сообщается, что пациенту придётся дать показания о том, где он взял боеприпас, однако мужчина не будет подвергнут уголовному преследованию.
Ранее в Приморье медики удалили камень из слюнной железы, с которым пациент проходил 17 лет.
Тем временем в Ленобласти в желудке и кишечнике 2-летнего ребенка нашли 124 инородных тела.
