Оранжевый уровень опасности: в Москве и области прогнозируют сильный холод

Утром 1 февраля температура в Москве упала до минус 21 градуса, что стало самым низким показателем за всю текущую зиму и на 9 градусов ниже климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минимальное значение было зафиксировано на опорной метеостанции ВДНХ. Сравнимые показатели отмечались и в других районах столицы: на Балчуге температура составила минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2, в Тушино — минус 21,7.