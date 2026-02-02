Оранжевый уровень опасности: в Москве и области прогнозируют сильный холод

В ночь на 2 февраля температура воздуха в Московской области может опуститься до минус 26 градусов, с возможным снегопадом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, в Москве столбики термометров могут показать от минус 21 до минус 23 градусов. В области ожидаются более низкие температуры, вплоть до минус 26 градусов. «На фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут показать грядущей ночью от минус 21 до минус 23 градусов, по области — до минус 26 градусов», — заявил собеседник агентства.
В первый рабочий день февраля в столице сохранится облачная погода с возможностью слабого снега. Днем температура воздуха в Москве составит минус 14−16 градусов, в области — от минус 14 до минус 19. Ожидается западный ветер со скоростью 5−10 м/с, а на дорогах может образоваться гололедица.
Гидрометцентр также предупредил о введении оранжевого уровня погодной опасности, который будет действовать до 23:00 мск 3 февраля. Это связано с аномально холодной погодой: среднесуточная температура ниже климатической нормы на 7−12 градусов при норме минус 6−8 градусов.
Утром 1 февраля температура в Москве упала до минус 21 градуса, что стало самым низким показателем за всю текущую зиму и на 9 градусов ниже климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минимальное значение было зафиксировано на опорной метеостанции ВДНХ. Сравнимые показатели отмечались и в других районах столицы: на Балчуге температура составила минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2, в Тушино — минус 21,7.
В Московской области наиболее сильные морозы наблюдались в Волоколамске, где температура опустилась до минус 24,3 градуса.