До −11 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 2 февраля

Днем в Иркутске 2 февраля пройдет небольшой снег. Ночью будет без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит −9…-11 градусов, ночью немного похолодает до −17…-19. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с.