До −11 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 2 февраля

Днем в Иркутске 2 февраля пройдет небольшой снег. Ночью будет без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит −9…-11 градусов, ночью немного похолодает до −17…-19. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с.
— Ночью в Приангарье ожидается небольшой, местами умеренный снегопад. Днем в Катангском, центральных и южных районах также возможны осадки. Прогнозируется усиление ветра: юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Ночью местами порывы до 14 м/с, возможны метели, — пояснили синоптики.
Ночные температуры будут колебаться в пределах −17… −22 градусов. Днем будет −9…-14. Особо низкие температуры прогнозируются для Катангского и северо-восточных районов: ночью здесь ожидается −28…-33 градуса, а днем в этих районах потеплеет до −20…-25 градусов.