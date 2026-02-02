Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −11 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 2 февраля

Ночью немного похолодает до −17…-19.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем в Иркутске 2 февраля пройдет небольшой снег. Ночью будет без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит −9…-11 градусов, ночью немного похолодает до −17…-19. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с.

— Ночью в Приангарье ожидается небольшой, местами умеренный снегопад. Днем в Катангском, центральных и южных районах также возможны осадки. Прогнозируется усиление ветра: юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Ночью местами порывы до 14 м/с, возможны метели, — пояснили синоптики.

Ночные температуры будут колебаться в пределах −17… −22 градусов. Днем будет −9…-14. Особо низкие температуры прогнозируются для Катангского и северо-восточных районов: ночью здесь ожидается −28…-33 градуса, а днем в этих районах потеплеет до −20…-25 градусов.