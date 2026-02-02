Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета. Почему их лучше закрыть, агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.