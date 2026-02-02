Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета

Юрист Хаминский предупредил о плате за обслуживание забытых счетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета. Почему их лучше закрыть, агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Такие счета могут генерировать ненужные расходы или неоправданные риски. Например, по ним может возникнуть технический овердрафт и накопиться долги.

«Даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться», — объяснил он.

Кроме того, лучше закрыть счета в банке, который сократил сеть офисов в вашем регионе. Любые вопросы, требующие личного визита, в этом случае станет решать сложнее.

Старые зарплатные или социальные счета, которые не используются более полугода, также стоит закрыть, заключил Хаминский.