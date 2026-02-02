Фильм «Горничная» вновь возглавил кинопрокат в России за выходные

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американский психологический триллер «Горничная» режиссера Пола Фига снова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 199 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 29 января по 1 февраля.
Фильм повествует о девушке, которая мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Алайна Сердженер, Арабелла Оливия Кларк и другие.
На втором месте — российская комедия «Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко, собравшая 109 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений, но попадает в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.
Третье место в рейтинге занял фильм «Гренландия-2: миграция» режиссера Рика Романа Во, собравший 95 млн рублей за выходные. Картина повествует о катастрофе, которая обрушилась на Землю пять лет назад, из-за чего человечеству предстоит совершить самую важную и опасную миграцию. Роли в фильме исполнили Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Ти Джэй Дженкенс и другие.