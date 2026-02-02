Ричмонд
Эти кадры не должны были увидеть: в Новосибирске показали 14 фото, за которые в СССР увольняли

В конце 1970-х в Сибири появилась фотогруппа, которая работала без постановки, ретуши и «красивых» сюжетов — и именно за это была запрещена. «ТРИВА» стала первой в СССР официально зарегистрированной творческой группой фотографов, но просуществовала меньше года: её архивы уничтожали, регистрацию аннулировали, а самих авторов фактически вычеркнули из профессии.

14

Все трое работали фотографами на КМК и снимали повседневную жизнь одного из крупнейших металлургических заводов страны. В основе их подхода лежала жёсткая документальность: отказ от спецобработки, кадрирования и постановочных сцен. Группа зафиксировала в своём манифесте принципы репортажной фотографии, которые резко контрастировали с принятой в СССР визуальной нормой, где даже знаковые снимки часто создавались по заданному сценарию.

Такой метод был воспринят как «очернительство». За год официального существования «ТРИВА» успела принять участие в 19 выставках, в том числе за рубежом, что привлекло внимание партийных и силовых структур. В 1982 году начались проверки, возникла реальная угроза обысков. Значительную часть архивов группе пришлось уничтожить.

По рекомендации Кемеровского обкома КПСС регистрация фотогруппы была аннулирована, а руководство Кузнецкого металлургического комбината полностью сменило состав кинофотолаборатории. Формально «ТРИВА» прекратила существование, оставив после себя фрагменты архива и репутацию одного из самых противоречивых и малоизученных явлений в советской фотографии.

Сегодня «ТРИВА» считается одним из «белых пятен» в истории отечественного фотоискусства. Выставка «Манифест “ТРИВА”», подготовленная Сибирским центром современного искусства совместно с Сибирским филиалом ГЦСИ, стала первой выставкой группы как целого явления, а не отдельных авторов. Экспозиция была показана в Томске, вошла в параллельную программу Красноярской биеннале и позже экспонировалась в Санкт-Петербурге.

Фото взяты из портала «Союза фотохудожников России».

Автор фото: «Творческое фотографическое объединение профессиональных фотографов “ТРИВА”.