Эти кадры не должны были увидеть: в Новосибирске показали 14 фото, за которые в СССР увольняли

В конце 1970-х в Сибири появилась фотогруппа, которая работала без постановки, ретуши и «красивых» сюжетов — и именно за это была запрещена. «ТРИВА» стала первой в СССР официально зарегистрированной творческой группой фотографов, но просуществовала меньше года: её архивы уничтожали, регистрацию аннулировали, а самих авторов фактически вычеркнули из профессии.