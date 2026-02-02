Ричмонд
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования

РИА Новости: оклад педагогов может составить 70 процентов от общей зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.