В Польше 54 человека погибли с начала зимы из-за холодов

С начала зимы в Польше от переохлаждения погибли более 50 человек, несколько десятков человек пострадали.
«Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения», — информировал заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский.
Чиновник призвал людей переселяться из заброшенных домов туда, где тепло, чтобы не замёрзнуть насмерть.
«В очередной раз мы призываем всех, чтобы люди, находящиеся в заброшенных строениях, переселялись в места, где температура выше», — сказал Щепаньский на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за морозов и снежной бури в США выросло до 85 человек, а всего экстремально холодная погода затронула по меньшей мере 200 млн американцев.
Также сообщалось, что в Красноярском крае десять человек погибли от переохлаждения.
Тем временем в Белоруссии мужчина вышел из дома и насмерть замерз во время сильных снегопадов из-за циклона Улли-Фрэнсис.