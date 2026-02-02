Ричмонд
Минюст США опубликовал данные по делу Эпштейна со сценами ритуального насилия

Жертва Эпштейна заявила о якобы странных ритуальных наклонностях финансиста.

Источник: Комсомольская правда

Минюст США опубликовал новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По данным следователей, жертва его секс-преступлений заявила якобы о странных ритуалах, которые проводились в присутствии предпринимателя. В том числе, сообщается о жертвоприношениях.

В документах говорится также о якобы «отделении частей тела» и других леденящих кровь подробностях.

Жертвой, рассказавшей об этих ужасах, стал мужчина, свидетельствуют материалы. Он заявил, что сам стал участником ритуального приношения. Мужчине якобы порезали ступни саблей.

Как отмечается в документах, Джеффри Эпштейн также называл рубль следующей мировой валютой. Финансист не верил в крепость китайского юаня. Он считал, что российский рубль догонит американский доллар.

