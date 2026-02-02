Минюст США опубликовал данные по делу Эпштейна со сценами ритуального насилия

Минюст США опубликовал новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По данным следователей, жертва его секс-преступлений заявила якобы о странных ритуалах, которые проводились в присутствии предпринимателя. В том числе, сообщается о жертвоприношениях.